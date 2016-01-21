تشييع جنازة شهيد قرية الزهيرى بمسقط رأسه بالدقهلية

شيعت منذ قليل جنازة محمود عبد الواحد السيد،عريف شرطة، أحد أبناء عزبة رفعت بقرية الزهيري، بمركز بني عبيد، بمحافظة الدقهلية، الذي استشهد فى كمين شرطة العتلاوي بالعريش، اليوم، بعد هجوم مجهولين على الكمين.

وانطلقت الجنازة العسكرية من مسجد القرية الكبير، وسط هتافات الأهالي "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله" و"يا شهيد نام وارتاح.. واحنا نكمل الكفاح".

وتقدم فريق الموسيقى العسكرية الجنازة، في مشهد شعبي ورسمي مهيب، بحضور مأمور مركز شرطة بني عبيد، ورئيس المركز، واللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية.

وأطلقت القوة العسكرية المشيعة للجنازة، 7 أعيرة نارية، تحية للشهيد أثناء الدفن، ووقعت حالات إغماء عديدة في صفوف أهالي ومشيعي الشهيد بالقرية، وتم إسعافهم على الفور.



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