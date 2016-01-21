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بالفيديو.. الآلاف فى انتظار وصول جثامين شهداء العريش بكفر الشيخ

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بالفيديو.. الآلاف فى انتظار وصول جثامين شهداء العريش بكفر الشيخ بالفيديو.. الآلاف فى انتظار وصول جثامين شهداء العريش بكفر الشيخ
توافد الآلاف من أبناء مدينة كفر الشيخ والقرى التي ينتمي لها 5 من شهداء الشرطة الذين استشهدوا فى الهجوم الإرهابى على كمين بالعريش، أمام مسجد الاستاد الرياضي انتظاراً لوصول جثامين الشهداء.

وتواجد عدد من سيارات الإسعاف والدفاع المدني والسيارات المخصصة لنقل جثامين الشهداء عقب إقامة جنازة عسكرية أمام الاستاد الرياضي في ظل تواجد أمني مكثف، ومن المقرر أن يحضر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد عاطف شلبي مدير الأمن، وعدد من قيادات مديرة الأمن، لتشييع الجنازة.

من جانبه قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تشييع جنازة شهداء حادث العريش الإجرامى من رجال الشرطة بمسجد الاستاد الرياضى، اليوم الخميس، ثم يتم توجيه جثمان كل شهيد من الشهداء لقراهم بالملاحة بسيدي سالم وبقرية البرنبمبال والروس بمركز مطجوبس.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيصل 5 جثامين لشهداء الحادث الإرهابى شهداء كفر الشيخ من العمل الإجرامى هم النقيب محمد نادر من قرية الروس التابعة لمركز مطوبس والنقيب محمد فؤاد من قرية الملاحة التابعة لمركز سيدى سالم و المجند إبراهيم سعد رجب هيشمة من قرية الروس ورجب مصطفى عبده حسن عوينات من قرية البرنمبال، والمجند على فهمى محمد فليفل من قرية البرمبال بمطوبس.

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مصر 365

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