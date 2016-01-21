أخبار عاجلة

«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تشيع جثمان الركايبى شهيد الشرطة بحادث كنيسة مار مرقس -
موجز أخبار مصراوي 9/4/2017 -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
وقفة للمسيحيين والمسلمين بـ«الشموع» أمام «كنيسة طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن الغربية يتفقد قوات أمن طنطا ويتابع حملة اليوم الواحد

Google+ Print
مدير أمن الغربية يتفقد قوات أمن طنطا ويتابع حملة اليوم الواحد مدير أمن الغربية يتفقد قوات أمن طنطا ويتابع حملة اليوم الواحد
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إدارة قوات أمن طنطا، واجتمع مع المجندين المستجدين، ووجه بضرورة الاهتمام بالتدريبات العسكرية وشدة اليقظة خلال الفترة الحالية بأهمية المرحلة الراهنة والدور الحيوى المنوط لجهاز الشرطة القيام به.

ووجه مدير الأمن، مساعديه بعمل مسابقات فيما بينهم فى التدريب ومنحهم مكافآت بعد اختبارهم لرفع مستوى التدريب واختيار قائد الفصيلة الأفضل فى التدريب والمجندين المتميزين، بعد انتهاء فترة التدريب حتى يكون ذلك حافزا لزملائهم للارتقاء بمستوى الأداء الأمنى.

كما تفقد مدير أمن الغربية حملة اليوم الواحد بدائرة مركز شرطة طنطا، وتابع عمليات رفع الإشغالات والأكشاك غير المرخصة المتواجدة على الطريق الحر "طنطا - كفر الزيات"، وشدد على أهمية احترام حقوق الإنسان وحسن التعامل مع المواطنين أثناء أداء الخدمة الشرطية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365