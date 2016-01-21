مدير أمن الغربية يتفقد قوات أمن طنطا ويتابع حملة اليوم الواحد

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إدارة قوات أمن طنطا، واجتمع مع المجندين المستجدين، ووجه بضرورة الاهتمام بالتدريبات العسكرية وشدة اليقظة خلال الفترة الحالية بأهمية المرحلة الراهنة والدور الحيوى المنوط لجهاز الشرطة القيام به.

ووجه مدير الأمن، مساعديه بعمل مسابقات فيما بينهم فى التدريب ومنحهم مكافآت بعد اختبارهم لرفع مستوى التدريب واختيار قائد الفصيلة الأفضل فى التدريب والمجندين المتميزين، بعد انتهاء فترة التدريب حتى يكون ذلك حافزا لزملائهم للارتقاء بمستوى الأداء الأمنى.

كما تفقد مدير أمن الغربية حملة اليوم الواحد بدائرة مركز شرطة طنطا، وتابع عمليات رفع الإشغالات والأكشاك غير المرخصة المتواجدة على الطريق الحر "طنطا - كفر الزيات"، وشدد على أهمية احترام حقوق الإنسان وحسن التعامل مع المواطنين أثناء أداء الخدمة الشرطية.