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تسوية طريق قرية الزهيرى استعداداً لاستقبال جنازة شهيد سيناء بالدقهلية

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تسوية طريق قرية الزهيرى استعداداً لاستقبال جنازة شهيد سيناء بالدقهلية تسوية طريق قرية الزهيرى استعداداً لاستقبال جنازة شهيد سيناء بالدقهلية
استعد مركز ومدينة بني عبيد، بمحافظة الدقهلية، لاستقبال جثمان محمود عبد الواحد السيد،عريف الشرطة، والذي استشهد في هجوم مجهولين على كمين بميدان التلاوي بمدينة العريش، بسيناء، بتسوية طريق قرية "الزهيري" بداية من كوبري أبو المعاطي الباز، وحتى نهاية قرية الزهيري.

وقامت معدات تابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، بتسوية الطريق، وردم بعض الحفر الموجودة به، استعدادا للجنازة العسكرية، والتي ستنطلق من مسجد القرية الكبير، بعد صلاة العصر، والتي من المقرر أن يحضرها المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، واللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية.

يذكر أن محمود عبد الواحد السيد،عريف الشرطة، أحد أبناء عزبة رفعت بقرية الزهيري، بمركز بني عبيد قد استشهد فى كمين شرطة العتلاوي بالعريش، اليوم، بعد هجوم مجهولين على الكمين، ومن المقرر أن تشيع جنازته العسكرية بعد صلاة العصر، من القرية.

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