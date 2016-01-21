علوم المنوفية تبتكر مبيدا حشريا صديقا للبيئة من فول الصويا

توصل فريق من الباحثين بكلية العلوم قسم الكيمياء بجامعة المنوفية إلى إنتاج مركبات مخلبية من فول الصويا واستخدامها كسماد ورقى ومبيد حشرى صديق للبيئة.

وقام الدكتور عبده سعد الطبل الأستاذ بقسم الكيمياء والمشرف على المشروع مع فريق البحث بتجربة هذه المركبات بتركيزات قليلة (2% إلى 4%) على العديد من المحصولات الزراعية، مثل الخيار والفلفل والطماطم وغيرها من المحاصيل، والتى أعطت نتائج مذهلة من حيث الإنتاج الوفير والخالى من المواد الملوثة التى تؤدى إلى حدوث فشل كلوى وسرطان الكبد مقارنة بالأسمدة الكيميائية المستخدمة.

وتوصل فريق الباحثين إلى أن هناك فائدة أخرى لهذه المركبات المخبلية لفول الصويا، وهى قدرتها على معالجة الآفات الزراعية كمبيد حشرى يتم رشه على المحاصيل، لذا نصح فريق العمل باستخدام هذه الأسمدة للحصول على محاصيل عالية الجودة كما وكيفا بدون تلوث غذائى وبيئى.