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وصول وزيرى الآثار والنقل والوفود الرسمية الصينية لمطار الأقصر الدولى

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وصول وزيرى الآثار والنقل والوفود الرسمية الصينية لمطار الأقصر الدولى وصول وزيرى الآثار والنقل والوفود الرسمية الصينية لمطار الأقصر الدولى
وصل إلى مطار الأقصر الدولى، اليوم الخميس، عدد كبير من الوفود الرسمية ومقدمة الرئيس الصينى، حيث وصل وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، وسعد الجيوشى وزير النقل، وقيادات بالحكومة الصينية، وذلك حسبما صرح اللواء طيار هشام الحسينى مدير مطار الأقصر الدولى.

وأضاف مدير مطار الأقصر الدولى، أن من المقرر أن يصل بعد قليل، وزراء السياحة والثقافة وقيادات بالحكومة لحضور احتفالية انطلاق العام الثقافى المصرى – الصينى 2016 داخل معبد الأقصر، والمقرر أن يحضره كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصينى ووزراء المصرية والصينية.

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مصر 365

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