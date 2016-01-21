بالصور.. القوات المسلحة تكرم وكيل أول وزارة التعليم بالشرقية

كرم قائد قطاع تأمين القوات المسلحة بمحافظة الشرقية، محمد حسام الدين وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية لجهوده أثناء الاستحقاق الثالث واجراء الانتخابات البرلمانية.

من جانبه قال حسام الدين فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " أنا اعتز بهذا التكريم خاصة انه من المؤسسة العسكرية والتى تتميز بالموضوعية والحيادية ولا تعرف المجاملة، ومن ثم يكون التكريم بمثابة التكليف لبذل المزيد من الجهد لصالح هذا الوطن الغالى.

يذكر أن قائد قوة تأمين القوات المسلحة بالشرقية قد كرم محمد حسام الدين وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ومحمد الالفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية لجهودهم الفائقة خلال انجاز انتخابات البرلمان.



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