وصول جثمان شهيد "العريش" لمسقط رأسه بقرية الزهيرى بالدقهلية

وصل جثمان محمود عبد الواحد السيد ،عريف الشرطة، أحد أبناء عزبة رفعت بقرية الزهيري، بمركز بني عبيد، بمحافظة الدقهلية، الذي استشهد فى كمين شرطة العتلاوي بالعريش، اليوم، بعد هجوم مجهولين على الكمين، ومن المقرر أن تشيع جنازته العسكرية بعد صلاة العصر، من القرية.

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي، ورفعوا لافتات مطالبة بحق الشهيد، مرددين هتافات تطالب بالقصاص من جماعة الإخوان المسلمين، وتنظيم "داعش"، ووقعت عدة حالات إغماء في بين أهالي الشهيد، وحمل أهالى القرية جثمان الشهيد إلى مسجد القرية الكبير.