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أهالى قرية شهيد العريش بالدقهلية يهتفون ضد الإرهاب ويطالبون بالقصاص

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أهالى قرية شهيد العريش بالدقهلية يهتفون ضد الإرهاب ويطالبون بالقصاص أهالى قرية شهيد العريش بالدقهلية يهتفون ضد الإرهاب ويطالبون بالقصاص
استعد أهالى قرية الزهيرى التابعة لمركز بنى عبيد، بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، لاستقبال جثمان شهيد العريش، حيث احتشدوا على مداخل القرية انتظارا لوصول جثمان الشهيد عريف محمود عبد الواحد السيد، الذى استشهد إثر استهداف كمين العتلاوى بالعريش.

وتظاهر أهالى القرية، وطافوا معظم شوارعها مطالبين بالقصاص لابن قريتهم، ورددوا هتافات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين والإرهاب "مثل لا للإرهاب .. يا أبو نسر ودبورة وكاب إحنا معاك ضد الإرهاب".

يذكر أن عريف الشرطة محمود عبد الواحد السيد، أحد أبناء عزبة رفعت بقرية الزهيرى، بمركز بنى عبيد، بمحافظة الدقهلية، قد استشهد فى كمين شرطة العتلاوى بالعريش، اليوم، بعد هجوم مجهولين على الكمين، ومن المقرر أن تشيع جنازته العسكرية بعد صلاة العصر من القرية.
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