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مباحث قنا تعثر على حقيبة بداخلها 3000 قرص مخدر بقطار الصعيد

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مباحث قنا تعثر على حقيبة بداخلها 3000 قرص مخدر بقطار الصعيد مباحث قنا تعثر على حقيبة بداخلها 3000 قرص مخدر بقطار الصعيد
عثر ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، برئاسة المقدم فهد محمود، على حقيبة بداخلها كمية كبيرة من الأقراص المخدرة داخل القطار رقم 90 (القاهرة / أسوان) أثناء توقفه بمحطة سكك حديد قنا .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إخطارا يفيد بأنه أثناء تفقد الحالة الأمنية وتفتيش وتعقيم القطار، تم العثور على حقيبة سوداء اللون أعلى رف العربة الرابعة من تشكيل القطار، وبفحصها تبين أن بداخلها أقراص مخدرة بلغت 3000 قرص من عقار التامول المدرج بجدول المخدرات وبإجراء التحريات اللازمة عن مالكها لم يستدل عليه.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالإدارة بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، تم تحرير المحضر رقم 4/42 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، وجار إرساله بالحرز لقسم شرطة قنا لقيده وعرضه على النيابة.
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