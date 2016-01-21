تحقيقات النيابة فى اتهام أمين شرطة بقتل تاجر: استعار منشارا كهربائيا من جيرانه

استمعت نيابة حوداث شمال الجيزة برئاسة المستشار بدر مروان مدير النيابة إلى أقوال عدد من الشهود والأهالى من جيران أمين الشرطة المتهم بقتل تاجر أدوات كهربائية بمنطقة إمبابة بالاشتراك مع زوجته، والذى كشف فى التحقيقات عدد منهم بأنهم شاهدوا المتهم وبحوزته سيارة المجنى عليه، وأنه حضر بها إلى المنطقة عدة مرات حتى اختفت.

وأضاف آخرون أنهم ساعدوا المتهم فى خطته من خلال نقل جوال إلى السيارة الخاصة بالمجنى عليه دون معرفة محتوى "الجوال"، والذى تبين فيما بعد أنه أخفى الجثة بداخله، وأن ما فعلوه كان بحسن نية ولم يكن وراءه ثمة شبهة جنائية وهذا ما أكدته التحقيقات.

وكشف آخرون أن "وائل" آمين الشرطة المتهم، كان يختفى لفترات طويلة عن المنطقة ويعود فجأة، وأنه فى الفترة الأخيرة كانت تبدوا عليه علامات التوتر والقلق، وأنه استعار من أحد الأهالى منشارا كهربائيا ويبدو أنه استخدمه فى تقطيع الجثة.

وقال مصدر بالنيابة العامة فى تصريحات لـ"اليوم السابع": إن أقوال الشهود وتتبع مكالمات المتهم الهاتفية والمكالمات الواردة للمجنى عليه قبل وفاته كلها تؤكد صحة الاتهامات الموجهة لأمين الشرطة.

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن المتهم الأول "وائل" آمين شرطة اتفق مع زوجته المتهمة الثانية "حنان" على أن تقوم باستدراج المجنى عليه لممارسة الجنس معها على أن يقتحم الزوج الشقة ويتخلص من التاجر، وفى الموعد المحدد توجه الضحية للمكان المتفق عليه وأثناء ذلك اقتحم المتهم الشقة وصوب 3 طلقات نارية للمجنى عليه حتى أرداه قتيلا، وقطع جثة المجنى عليه لأجزاء وقام بإخفائها .

توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن آخر من تواصل معهم التاجر هما أمين الشرطة وزوجته، وتبين أن هناك خلافات بينهم على شقة سكنية استأجروها من المجنى عليه الذى رفض تحويل عقدها من مؤقت لدائم فتخلصا منه، وتمكنت قوات الأمن من ضبطهما.

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