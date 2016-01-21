النقض تلغى حبس المتهمين فى أحداث "مترو سراى القبة"

قضت محكمة النقض بإلغاء حبس 4 من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى عامين، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة، على ذمة أحداث العنف التى شهدتها محطة مترو سراى القبة اعتراضا على فض اعتصام رابعة فى 3 أغسطس 2013.

كانت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، أيدت حبس المتهمين عامين وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، بتهمة التجمهر بمحطة مترو سراى القبة عقب فض اعتصام رابعة، وتعطيل حركة المترو ومنع المواطنين من استقلاله.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، واستعراض القوة وترويع المواطنين، وإتلاف المنشآت العامة وتعطيل وسائل المواصلات.