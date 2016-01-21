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مقتل شاب بقرية المعابدة إثر طعنه بسكين أخذا بالثأر بأسيوط

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مقتل شاب بقرية المعابدة إثر طعنه بسكين أخذا بالثأر بأسيوط مقتل شاب بقرية المعابدة إثر طعنه بسكين أخذا بالثأر بأسيوط
لقى شاب مصرعه، بعد طعنه بالسكين على أيدى أحد أفراد عائلة أبو السعود، أخذا بالثأر، بقرية المعابدة الشرقية بمركز أبنوب.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز أبنوب، يفيد بمقتل محمود فوزى 17 سنة من عائلة القوايد طعنا بالسكين على أيدى أحد أفراد عائلة أبو السعود، أخذا بالثار منه، بسبب وجود خصومة ثأرية بين عائلتى أبو السعود والقوايد بأبنوب.

وعلى الفور انتقلت قوات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادثة، وبعد معاينة الجثة تم نقلها لمستشفى أبنوب المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365