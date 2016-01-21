أحدث الأبحاث: القشطة تضبط السكر فى الدم وتعالج النقرس بفاعلية

أظهرت العديد من الأبحاث كثيرا من فوائد فاكهة القشطة ومن أبرزها أنها تقاتل الخلايا السرطانية أقوى من العلاج الكيماوى وتزرع فى المناطق المدارية مثل جبال الإنديز والإكوادور.

وفى السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “stylecraze”، عن فوائد مذهلة لهذه الفاكهة المظلومة والمجهولة، وتشمل:

القشطة تعالج النقرس بفاعلية

القشطة تعالج مرض السكر

>هناك كثير من الأشخاص حول العالم يعانون من النقرس مع زيادة الأملاح، وينصح الباحثون بتناول نصف ثمرة من فاكهة القشطة يومياً لعلاج التهاب المفاصل الناتج عن الإصابة بالنقرس.>هناك حوالى 10 ملايين مصرى يعانون من ارتفاع مستويات السكر فى الدم، وأوضح الباحثون أن مستويات السكر العادية تتراوح من 70 وحدة إلى 120 وحدة.

وأكد الباحثون أن المواد الغذائية الموجودة فى القشطة تعالج وتحقق الاستقرار وتضبط معدل السكر فى الدم حتى يصل إلى مستوياته الطبيعية، وينصحون بتناول ثمرة من القشطة مرتين أسبوعياً.