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بالصور.. شى جين: 100شركة صينية تستثمر بالمرحلة الثانية لمحور القناة بـ2.5مليار دولار

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بالصور.. شى جين: 100شركة صينية تستثمر بالمرحلة الثانية لمحور القناة بـ2.5مليار دولار بالصور.. شى جين: 100شركة صينية تستثمر بالمرحلة الثانية لمحور القناة بـ2.5مليار دولار
قال الرئيس الصينى "شى جين بينج" إن الشعب الصينى والشعب المصرى يجتهدان من أجل تحقيق النهضة العظيمة لتحقيق الحلم المصرى تحت قيادة الرئيس السيسى، مضيفا أننا نقف إلى جانب لتحقيق الارتقاء للجانبين بالتعاون بطريق الحرير ومحور قناة السويس، وكذلك فى مجالات التنمية مثل مجالات الطاقة والبنية التحتية.

وأكد الرئيس الصينى خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس مع الرئيس السيسى بقصر القبة، أنه تم إنجاز المنطقة الأولى للتعاون الاقتصادى لقناة السويس بمشاركة 32 شركة وحجم استثمار 426 مليون دولار، مشيرا إلى أن المشروع يوفر 2000 فرصة عمل للجانب المصرى، وهناك إطلاق للمرحلة الثانية بمشاركة 100 شركة واستثمار مليارى و500 مليون دولار أمريكى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


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