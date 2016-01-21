الأرصاد تحذر من طقس متقلب وأمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لطقس غير مستقر، اعتبارًا من يوم السبت المقبل، حيث من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية، تصل أحيانا لحد البِرد على السواحل الشمالية تكون متوسطة على محافظات الوجه البحرى والقاهرة حتى محافظات الصعيد وسيناء يومى الاثنين والثلاثاء.

وأضاف عبدالعال، أنه سيصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 7 إلى 9 درجات أقل من المعدل الطبيعى لها، كما تنشط الرياح وتصل أحيانًا لحد العاصفة، ما يؤدى إلى تدهور الرؤية على كل الطرق وإلى اضطراب كامل فى حركة الملاحة البحرية، والطقس بصفة عامة عاصف وشديد البرودة على مدار الـ24 ساعة خلال ذروة هذه الموجة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 24 و25و26/ 01/2016.

ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال ذروة هذه الموجه على:- السواحـــل الشمالية وشمال سيناء من 10 إلى 11 درجة مئوية .

محافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 11 إلى 12 درجة مئوية .

محافظات شمـــــــــــال الصــــــــعيد من 12 إلى 13 درجة مئوية .

محافظات جنوب الصعيـــــــــــــــــد من 14 إلى 16 درجة مئوية .

محافظات جنـــــــــــــوب ســــــيناء من 17 إلى 18 درجة مئوية .

وناشد الدكتور أحمد عبدالعال المسئولين عن تلك المحافظات خاصة الإدارت العامة للمرور لتلك المحافظات اتخاذ كافة التدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أنه يمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مــــــدار الـ 24 ساعة على التليفون الأتى 26849859.