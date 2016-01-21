عزت العلايلي ونجل «الفخراني»ضيوف منى الشاذلي

كتبت – إنجي لطفي

يحل الفنان عزت العلايلي ضيفاً على الاعلامية منى الشاذلي فى حلقة غداً الجمعة من برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «CBC»

ويكشف العلايلي خلال الحلقة تفاصيل وكواليس تذاع لأول مرة عن مشواره الحافل فى الفن منذ ظهوره فى أول عمل سينمائي وعمره 7 سنوات وحتى الآن.

ويتحدث عن تكريمه الأخير من مهرجان دبي السينمائي الدولي ، وحصوله على جائزة «إنجاز العمر» من ادارة المهرجان دبى السينمائى الدولى، عن مجمل مشواره الفنى الطويل وتاريخه المليء بأكثر من 150 فيلماً سينمائياً أثرت السينما المصرية والعربية.

وتتضمن حلقة الشاذلى مع العلايلي لقاء مع المخرج طارق الفخراني نجل الفنان الكبير يحي الفخراني والذي شارك بالتمثيل مع والده فى فيلم “محاكمة على بابا” وهو طفل صغير لا يتجاوز عمره الـ 8 أعوام.

ويكشف الفخراني الصغير كيف كان يقابل بترحاب شديد من أبطال الفيلم كونه نجل بطل العمل مشيرا الى أنه لا يزال يتذكر كواليس المشاركة فى ذلك الفيلم حتى الآن.

وأوضح أن «محاكمة على بابا»كان تجربته الوحيدة فى السينما لأنه انشغل بدراسته بعد ذلك ولم تعرض عليه أعمالا أخرى.

> وتحدث الفخراني عن اهتمامه بالجمع بين عمله فى احدى شركات الـ «it» وبين المشاركة المجتمعية من خلال تفرغه لمشروع «تأهيل» وهو تطبيق إلكتروني موجود على الإنترنت لتأهيل الأطفال مرضى التوحد.

وأشار إلى “أنه اختار مساعدة المرضى من خلال تطبيق اليكتروني لأن الكمبيوتر له تأثير جيد جدا في التعامل مع مرضى التوحد، وجاء ذلك بعد شعوره بالمعاناة التي يتحملها الآباء الذين ابتلاهم الله باصابة أبنائهم بالمرض”.

وفي الحلقة فقرة مع محمد مجدي ووالده اللذان اشتهرا بتقديم فيديوهات ساخرة على موقع اليوتيوب تناقش عدد من القضايا الاجتماعية من خلال مواقف ساخرة بين الابن والأب تكشف الفارق الكبير بين الأجيال فى التفكير وطريقة التعاطي مع المشكلات التي يواجهها الشباب.

وهناك فقرة مع المدون أمير تادرس الذى نالت قصته مع كلبه ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها على صفحته الشخصية وكيف أنه اضطر للاستغناء عن كلبه لظروف مرضه ، وتركه عند أحد أصدقائه ثم الحنين اليه مرة أخرى والذهاب اليه ، ويظهر تادرس فى الاستديو بصحبة كلبه.

وتتضمن الحلقة أيضا فقرة مع عريس وعروسة تم تدوال مقطع فيديو من حفل زفافهما على مواقع التواصل الاجتماعي ، وهما يغنيان أغنية من كلماتهما وألحانهما ، ونال الأغنية اعجاب رواد السوشيال ميديا وحققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة، ويحكي العروسان كواليس انتاج الأغنية ، وردود فعل المعازيم فى الفرح على تلك المفاجأة.