صور| الأعلام الصينية والمصرية تزين شوارع الأقصر

زينت الأعلام المصرية والصينية شوارع مدينة الأقصر استعدادا لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شين جين بينج لحضور احتفالية افتتاح العام الثقافي الصيني المصري بالتزامن مع ذكرى مرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

في السياق ذاته يشرف وزير الثقافة الصيني «تساي وو» علي التجهيزات التي تجري داخل معبد الأقصر الفرعوني الذي سيستضيف الحفل.

وتفقد الوزير الصيني العديد من المواقع الأثرية الذي سيزورها رئيس بلاده بالمحافظة منها منطقة وادي الملوك الأثرية ومعبد حتشبسوت ومعبدي الأقصر والكرنك ومتحفي التحنيط والأقصر المطلان علي نهر النيل.