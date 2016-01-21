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توران ساخرا: المزاح معي في برشلونة؟ يخشون من الحذاء

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توران ساخرا: المزاح معي في برشلونة؟ يخشون من الحذاء توران ساخرا: المزاح معي في برشلونة؟ يخشون من الحذاء

سخر التركي أردا توران لاعب وسط برشلونة الإسباني من واقعة إلقاء الحذاء على الحكم المساعد خلال مباراة أتليتكو مدريد فريقه السابق أمام الفريق الكاتالوني.

توران كان قد ألقى الحذاء في اتجاه الحكم المساعد عندما كان لاعبا في أتليتكو مدريد خلال مباراة الفريقين في كأس إسبانيا وهي الواقعة التي لم ينساها زملائه الجدد.

وقال توران في حديثه لراديو كادينا سير ساخرا "لاعبو برشلونة يخشون من إلقاء النكات عني أو السخرية مني، هم يخافون أن أقذفهم بالحذاء".

توران انضم لبرشلونة في الصيف الماضي إلا أنه لم يشارك مع الفريق إلا في يناير بسبب العقوبة الموقعة على الفريق بالحرمان من إبرام تعاقدات في يناير والصيف الماضيين.

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