الأهلي قد يلجأ إلى ظهيره الشاب لأول مرة هذا الموسم

سيكون الأهلي مضطرا للاعتماد على حلول خططية بديلة في مواجهة الاتحاد السكندري، مع غياب الثنائي صبري رحيل وحسين السيد.

ويلعب الأهلي مع الاتحاد يوم السبت في الجولة الـ16 من الدوري.

وتعرض صبري رحيل ظهير الأهلي الأيسر الأساسي في مباراة الإسماعيلي أمس الأربعاء للإصابة بكدمة قوية في الركبة، ليخرج مستبدلا.

ثم حصل بديله حسين السيد على بطاقة صفراء، هي الثالثة له هذا الموسم ليغيب عن مواجهة الاتحاد المقبلة للإيقاف.

ويحاول الجهاز الطبي للفريق الأحمر تكثيف الجلسات العلاجية لرحيل، على أمل لحاقة بالمباراة.

وبدأ الجهاز الفني بقيادة عبد العزيز عبد الشافي في تجهيز الظهير الشاب محمد حمدي، والذي قد يبدأ المباراة لو استمر الحال على هذا الوضع.

ولم يشارك حمدي صاحب الـ20 عاما في أي مباراة مع الأهلي هذا الموسم.

ولكنه ظهر في 3 مباريات مع الفريق الأحمر الموسم الماضي.