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ميدو لمنتقديه: هذا هو الفارق بين الأهلي والزمالك في وقت الفوز السيء

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ميدو لمنتقديه: هذا هو الفارق بين الأهلي والزمالك في وقت الفوز السيء ميدو لمنتقديه: هذا هو الفارق بين الأهلي والزمالك في وقت الفوز السيء

وجه أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك رسالة لجمهور ناديه عقب الفوز على المصري في بطولة الدوري.

وفاز الزمالك على نظيره المصري بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري.

ميدو كتب على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "عندما يفوز الأهلي في أخر دقيقة والأداء سيّء يخرج علينا أبناء الأهلي ويتغنوا بروح الفانلة الحمراء".

وأتبع " بروح وإصرار وعزيمة أولاده إدارة ومدربين ولاعبين يخرج علينا من يدعوا أنهم أبناء الزمالك بأننا كسبنا ضربة حظ..

ميدو أضاف "عندما يغامر المدرب ويراهن على رجولة لاعبيه يكافئه الله!! هكذا هي كرة القدم".

واسترسل " لست سعيدا بالأداء مثلكم ولكننا استلمنا المهمة واستطعنا أن نزرع في قلوب اللاعبين روح المكسب والثلاث نقاط تحت أي ظرف ومع أي أداء".

ميدو أتم " نعدكم أننا سنقاتل في كل مباراة من أول دقيقة حتى أخر لحظة لنحافظ لكم على بطولة الدوري".

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فيديو اليوم السابع