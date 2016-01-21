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ناجي يجيب لـ في الجول – من سيكون حارس مصر الأول

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ناجي يجيب لـ في الجول – من سيكون حارس مصر الأول ناجي يجيب لـ في الجول – من سيكون حارس مصر الأول

4 حراس قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر ضمهم لقائمة الفراعنة لمعسكر يناير الذي يلعب خلاله الفريق ضد الأردن وليبيا.

وأعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر قائمة تضم 32 لاعبا لمعسكر يناير، الذي يتخلله وديتين مع منتخبي الأردن وليبيا يومي 27 و29 من هذا الشهر على استاد أسوان. ( تعرف على القائمة )

وضمت القائمة 4 حراس هم أحمد الشناوي من الزمالك وشريف إكرامي من الأهلي والمهدي سليمان من سموحة ومحمد الشناوي من بتروجيت.

وقال ناجي لـFilGoal.com: "أتابع أداء الحراس في كل مباريات الدوري".

وتابع "الـ4 حراس الذين تم ضمهم هم الأفضل في الدوري، ولكن لا نستطيع أن نقرر الآن من سيكون الحارس الأول".

وأكمل "الموضوع لا يقف عندي، فالاتفاق على حارس الفريق سيكون بالإجماع بين أعضاء الجهاز الفني للمنتخب ككل".

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