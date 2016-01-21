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سائقة أتوبيس بمنتدى دافوس: تابعت الثورة المصرية وأتمنى زيارة شرم الشيخ

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سائقة أتوبيس بمنتدى دافوس: تابعت الثورة المصرية وأتمنى زيارة شرم الشيخ سائقة أتوبيس بمنتدى دافوس: تابعت الثورة المصرية وأتمنى زيارة شرم الشيخ
أكدت تينا، إحدى سائقات خدمة الأتوبيسات فى المنتدى الاقتصادى العالمى، أنها تابعت أحداث الثورة المصرية فى عام 2011، وتتمنى زيارة الأهرامات فى ، ومدينة شرم الشيخ، كما تتنمى أن تقوم برحلة سفارى عبر الصحراء المصرية لأنها تعشق تلك الهواية.

وقالت "تينا"، التى تنحدر من أصول ألمانية وتعيش فى منتجع دافوس السويسرى منذ 11 عامًا، إنها تعشق الحياة الهادئة والمناظر الطبيعية الخلابة للجبال، وهو ما دفعها للعيش فى المنتجع السويسرى للرياضات الشتوية، لافتتة إلى أنها تهوى التزحلق على الجليد.

وانطلقت أمس فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى بمنتجع دافوس، بشرق سويسرا، بمشاركة حشد كبير من كبار الشخصيات الدولية، خلال الفترة من 20 – 23 يناير 2016.

ويحضر المنتدى، الذى يقام سنويًا، عدد كبير من السياسيين وكبار رجال الأعمال وقادة الاقتصاد والمسؤولين بالعديد من دول العالم، وتشهد جلسات المنتدى العديد من النقاشات حول تحديات العالم الاقتصادية والبيئية وقضايا إقليمية.

وحضر المنتدى فى نسخته الماضية فى يناير 2015، الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، والذى ألقى كلمة أمام الحضور، وهشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى السابق، ومنير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة السابق، وسامح شكرى وزير الخارجية، ورجل الأعمال أحمد هيكل.


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