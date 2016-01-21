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بالصور..الآلاف ينتظرون وصول جثامين شهداء العريش الخمسة بكفر الشيخ

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بالصور..الآلاف ينتظرون وصول جثامين شهداء العريش الخمسة بكفر الشيخ بالصور..الآلاف ينتظرون وصول جثامين شهداء العريش الخمسة بكفر الشيخ
وصل الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ إلى مسجد الاستاد الرياضي انتظارا لجثامين الشهداء الخمسة الذين استشهدوا فى العمل الإرهابي ضد كمين العريش مساء أمس.

ووقف عدد من سيارات الإسعاف وسيارات الدفاع المدني والسيارات المخصصة لنقل جثامين الشهداء لقراهم عقب إقامة جنازة عسكرية أمام الاستاد الرياضي، في ظل تواجد أمني مكثف، وسيكون على رأس المشيعين اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد عاطف شلبي مدير الأمن.

وقال اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، إنه سيتم تشييع جنازة شهداء حادث العريش الإجرامى من رجال الشرطة بمسجد الاستاد الرياضى، اليوم الخميس، فى تمام الساعة الثالثة، ثم يتم توجيه جثمان كل شهيد من الشهداء لقريته.

وأضاف شلبى أنه سيصل 5 جثامين لشهداء الحادث الإرهابى اليوم، وشهداء كفر الشيخ من العمل الإجرامى هم النقيب محمد نادر من قرية الروس التابعة لمركز مطوبس، والنقيب محمد فؤاد من قرية الملاحة التابعة لمركز سيدى سالم، والمجند إبراهيم سعد رجب هيشمة من قرية الروس، ورجب مصطفى عبده حسن عوينات من قرية البرنمبال، والمجند على فهمى محمد فليفل من قرية البرمبال بمطوبس.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

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