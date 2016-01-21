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الملكي يتربع على عرش أغنى أندية العالم

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الملكي يتربع على عرش أغنى أندية العالم الملكي يتربع على عرش أغنى أندية العالم

كشف بحث لمجموعة “ديلويت” للخدمات المالية، اليوم  الخميس، أن نادي ريال مدريد الإسباني ما زال يحتفظ بالصدارة في قائمة أغنى أندية العالم.

وكشف البحث أيضا أن نادي بايرن ميونيخ الألماني تراجع إلى أدنى مرتبة له منذ نحو عقد من الزمن.

وبلغت إيرادات ريال مدريد 577 مليون يورو (628 مليون دولار) في موسم 2014/2015 ليتصدر التقرير المالي السنوي لأندية كرة القدم لمجموعة “ديلويت” للعام الحادي عشر على التوالي.

واستعاد برشلونة بطل أوروبا وإسبانيا المركز الثاني محققا إيرادات بلغت 560.8 مليون يورو يليه مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بإجمالي إيرادات 519.5 مليون يورو.

وجاء باريس سان جيرمان بطل فرنسا في المركز الرابع بإيرادات بلغت 480.4 مليون يورو يليه بايرن في المركز الخامس بإيرادات 474 مليون يورو.

واحتل بايرن ميونيخ بذلك أدنى مرتبة له منذ موسم 2007/2008 وجاءت أندية مانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي وليفربول الإنجليزية في المراكز من السادس إلى الثامن.

وإجمالا ارتفعت إيرادات أغنى 20 ناديا في العالم بنحو 8 بالمئة لتصل إلى 6.6 مليار يورو.

 

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