وزير الداخلية يتقدم جنازة عسكرية مهيبة لشهداء الواجب فى حادث سيناء الإرهابى

أقيمت جنازة عسكرية مهيبة لشهداء الواجب بسيناء، الذين اغتالتهم أيادى الإرهاب فى العريش، بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، تقدمها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وقيادات الوزارة وأصدقاء وأقارب الشهداء. وقال مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية،إن مجهولين أطلقوا الأعيرة النارية تجاه القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بميدان العتلاوى دائرة قسم شرطة ثالث العريش، وعلى الفور قامت القوة بمبادلتهم الأعيرة النارية. وأضاف: أسفر التعامل عن استشهاد المقدم تامر تحسين أحمد زكى العشماوى من قوة مديرية أمن شمال سيناء، والنقيب محمد نادر السيد ديناصورى من قوة قطاع الأمن المركزى، والنقيب محمد فؤاد شحاتة من قوة قطاع الأمن المركزى، والعريف محمود عبد الواحد السيد من قوة مديرية أمن شمال سيناء، والمجند رجب إبراهيم من قوة قطاع الأمن المركزى، و3 آخرين بالإضافة إلى إصابة ثلاثة مجندين من قوة قطاع الأمن المركزى. وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أكد أن رجال الشرطة المصرية يعاهدون مصر وشعبها العظيم ببذل الغالى والنفيس من أجل حماية الوطن والمواطنين.