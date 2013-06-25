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وزير الإعلام يستقبل مفتى جمهورية قيرغيزستان

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وزير الإعلام يستقبل مفتى جمهورية قيرغيزستان وزير الإعلام يستقبل مفتى جمهورية قيرغيزستان

كتب : أ ش أ منذ 4 دقائق

استقبل وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، مفتي جمهورية قيرغيزستان رحمة الله إغمبردييف ونائب رئيس البرلمان القرغيزي كرمانبك ديكانبييف.

تناول اللقاء دعم سبل التعاون الإعلامي بين البلدين من خلال دعم وزارة الإعلام للأشقاء في قرغيزستان في إنشاء إذاعة للقرآن الكريم على غرار إذاعة القرآن الكريم المصرية.

وأكد عبد القصود، أن دائماً في خدمة العالم الإسلامي معرباً عن سعادته بهذا اللقاء وعن استعداد وزارة الإعلام لدعم جمهورية قيرغيزستان إعلامياً وتقنياً وتدريبياً، والمساعدة فى تطوير منظومة الإعلام لديها. مضيفا أننا سنتعاون في إنشاء إذاعة

للقرآن الكريم والعلوم الدينية في جمهورية قيرغيزستان.

من جانبه وجه رحمة الله حاجي مفتي قرغيزستان، الشكر لوزير الإعلام لحسن استقباله ورحب بتقديم وزارة الإعلام المصرية الدعم لإنشاء إذاعة القرآن الكريم بقيرغيزستان والمساهمة في إمدادهم بالخبرات المصرية والمواد العلمية من مكتبة إذاعة القرآن الكريم والتي أضاءت العالم الإسلامي بعلومها وبرامجها.

وقال إن ذلك الدعم يأتي تعميقا للتعاون الثقافي والديني بين البلدين. معربا عن سعادته بتواجده في مصر بلد الأزهر منارة العلم، ومؤكدا أن مصر دولة غنية بعلمائها وأبنائها وهي القائدة للعالم الإسلامي.

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