صور|تفاصيل حفل استقبال الرئيس السيسي ونظيره الصيني بالأقصر

أنهت سلطات محافظة الأقصر استعداداتها لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الصيني شين جين بينج، مساء اليوم الخميس، لحضور حفل افتتاح العام الثقافي المصري الصيني بمعبد الأقصر .

وشهدت شوارع الأقصر إجراءات أمنية مشددة استعدادا للزيارة التاريخية التي تتابعها مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دارالأوبرا المصرية إنه سيتم إقامة عروض فنية ضخمة ومبهرة بمشاركة الجانب الصينى حيث من المقرر أن يشارك فى العروض 250 فنانا تضم فرقة أوبرا، وأوركسترا، وكورال، وبالية، بالإضافة إلى الفنيين والمهندسين.

وكشفت عبد الدايم عن مشاركة عازف البيانو العالمى لانج لانجا «صينى الجنسية» في الحفل كما تشارك الصين بفرقة فنية وأشهرمغنى أوبرالى صينى.

وأشارت عبدالدايم إلي أن الحفل تبلغ مدته 45 دقيقة وسيتم المزج بين الحضارتين المصرية والصينية من خلال مزج الفقرات الفنية، بعد تقديم كل جانب عرض وفقرة مستقلة.

وأكدت عبد الدايم حرص الجانبين على بداية قوية للعام الثقافى الصينى المصرى من خلال مشاركة الرئيسين وحضورهما الاحتفال نظرا للعلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين مشيرة إلى أن الاستعدادات والمعاينات تمت على مدى شهور، تم الاستقرار خلالها على الأقصر كموقع لإقامة الاحتفالية لاسيما أن الرئيس الصينى يعشقها حسب قولها.

وأشارت إيناس عبد الدايم الى أن دار الأوبرا أتمت الاستعدادات لإقامة الحفل وإنشاء المسرح والديكور والإضاءة والبروفات بالتنسيق مع الجانب الصينى، حيث قدم الجانبان أفكارا ومقترحات أوبرالية تخص الترتيبات وتم الاستقرار على مزج الحضارتين فى عرض واحد خلال الاوركسترا الاحتفالى، بعد فقرات منفصلة للجانبين.

وقالت إن الاحتفال تم التنسيق بشأنه بين وزارتى الثقافة والسياحة ومحافظة الأقصر وتذليل أى عقبات فى انتقال المعدات والفرق الموسيقية من القاهرة وتسكينها بالأقصر مؤكدة أن برودة الجو لا تعد مشكلة تؤثرع لى الحفل أو تغيير الملابس.

وأشارت عبدالديم إلي أن الحفل يبدأ بدق العازفة المصرية جاسمين طه زكى الأجراس الصينية المعروفة بالأحجار الذهبية ويصاحبها إسقاط إضاءة على جدران المعبد تعبيرا عن ضوء حضارة الدولتين الذى يشع إلى العالم.

وأضافت :” تقدم فرقة من ذوى الاحتياجات الخاصة الصينية رقصة “آلهة الرحمة ذات الألف يد” المقتبسة من الرسوم والنقوش الجدارية لكهوف “موفاو” وهى رقصة كلاسيكية تعتمد على قوة التأثير البصرى أما الفقرة الثانية فتجمع الموسيقى المصرية بالتخت الشرقى مع عدد من الآلات الموسيقية التقليدية الصينية فى حوار تفاعلى يُجسّد إسهامات الموسيقى المصرية والصينية فى نشر الفنون والثقافات الإنسانية عبر مزيج لموسيقى “لونجا رياض” للموسيقار رياض السنباطى وموسيقى شعبية صينية”.

ويُختتم الاحتفال بالغناء للمستقبل فى لقاء يمزج حضارتى البلدين بالموسيقى والغناء من خلال الجزء الأخير من مشهد النصر فى أوبرا “عايدة” وأغنية “لا أحد ينام” من أوبرا “توراندوت” اللتين اتخذتا مصر والصين خلفية للقصتين بأداء جماعى مشترك لمغنى الأوبرا من البلدين.