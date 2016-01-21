أخبار عاجلة

«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تشيع جثمان الركايبى شهيد الشرطة بحادث كنيسة مار مرقس -
موجز أخبار مصراوي 9/4/2017 -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
وقفة للمسيحيين والمسلمين بـ«الشموع» أمام «كنيسة طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«السياحة»: زيارة الرئيس الصينى لمصر تفتح آفاقًا جديدة في كافة المجالات

Google+ Print
«السياحة»: زيارة الرئيس الصينى لمصر تفتح آفاقًا جديدة في كافة المجالات «السياحة»: زيارة الرئيس الصينى لمصر تفتح آفاقًا جديدة في كافة المجالات

قالت وزارة السياحة، إن زيارة الرئيس الصينى “شي جين بينج” إلى جيدة، وتصب فى صالح السياحة، وتفتح آفاقًا جديدة فى العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى مجالات.

وأشارت الوزارة، فى بيان لها اليوم، إلى أن معدل السياحة الوافدة من الصين شهد تناميا فى عام 2015 بنسبة 87% عن عام 2014، حيث سجلت الإحصائيات الرسمية أن عدد السائحين الصينيين بلغ 115 ألف سائح عام 2015 مقارنة 61.7 ألف سائح صينى عام 2014، لافتة إلى أن تواجد الرئيس الصينى بمصر عامة والأقصر خاصة يصب بقوة فى صالح دعم منتج السياحة الثقافية.

 ويزور الرئيس الصينى، اليوم الخميس، مدينة الأقصر للمشاركة فى افتتاح العام الثقافى الصينى المصرى الذى ستنطلق فعالياته من داخل معبد الأقصر بالتزامن مع ذكرى مرور 60 عام على تأسيس العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفى سياق متصل، تستهدف الوزارة وهيئة تنشيط السياحة والمكتب السياحى المصرى ببكين الوصول بالإعداد الى 200 الف سائح صينى بنهاية عام 2016.

  وتركز هيئة تنشيط السياحة والمكتب السياحى المصرى ببكين على السوق الصينى باعتباره أحد الأسواق الواعدة وتستهدف الخطة الترويجية المدن ذات الاقتصاديات الناشئة والمتنامية مثل “تشنجدو وتيان وشينجن ووهان وتسونج” من خلال أدوات الخطة المختلفة من ورش عمل، وأنشطة للجمهور وإعلانات فى مجلات متخصصة، ورحلات تعريفية، وحملات مشتركة مع المساعى الحثيثة نحو زيادة الطاقة الناقلة.

كان وزير السياحة دكتور هشام زعزوع، أعلن فى وقت سابق عن  تسهيل إجراءات منح التأشيرات السياحية للصينيين، لافتا إلى أن الأجهزة المعنية وافقت على السماح بدخول الأفواج السياحية الصينية بالبلاد بموجب تأشيرة دخول اضطرارية visa upon arrival  من ميناء الوصول شريطة القدوم بكفالة شركة سياحية وامتلاك نقود كافية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر

مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر

موجز أخبار مصراوي 9/4/2017

موجز أخبار مصراوي 9/4/2017

السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد»

السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد»

الهيئة القبطية: البرلمان الهولندي يستدعي السفير المصري لسؤاله عن استهداف الكنائس

الهيئة القبطية: البرلمان الهولندي يستدعي السفير المصري لسؤاله عن استهداف الكنائس