«السياحة»: زيارة الرئيس الصينى لمصر تفتح آفاقًا جديدة في كافة المجالات

قالت وزارة السياحة، إن زيارة الرئيس الصينى “شي جين بينج” إلى مصر جيدة، وتصب فى صالح السياحة، وتفتح آفاقًا جديدة فى العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى مجالات.

وأشارت الوزارة، فى بيان لها اليوم، إلى أن معدل السياحة الوافدة من الصين شهد تناميا فى عام 2015 بنسبة 87% عن عام 2014، حيث سجلت الإحصائيات الرسمية أن عدد السائحين الصينيين بلغ 115 ألف سائح عام 2015 مقارنة 61.7 ألف سائح صينى عام 2014، لافتة إلى أن تواجد الرئيس الصينى بمصر عامة والأقصر خاصة يصب بقوة فى صالح دعم منتج السياحة الثقافية.

ويزور الرئيس الصينى، اليوم الخميس، مدينة الأقصر للمشاركة فى افتتاح العام الثقافى الصينى المصرى الذى ستنطلق فعالياته من داخل معبد الأقصر بالتزامن مع ذكرى مرور 60 عام على تأسيس العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفى سياق متصل، تستهدف الوزارة وهيئة تنشيط السياحة والمكتب السياحى المصرى ببكين الوصول بالإعداد الى 200 الف سائح صينى بنهاية عام 2016.

وتركز هيئة تنشيط السياحة والمكتب السياحى المصرى ببكين على السوق الصينى باعتباره أحد الأسواق الواعدة وتستهدف الخطة الترويجية المدن ذات الاقتصاديات الناشئة والمتنامية مثل “تشنجدو وتيان وشينجن ووهان وتسونج” من خلال أدوات الخطة المختلفة من ورش عمل، وأنشطة للجمهور وإعلانات فى مجلات متخصصة، ورحلات تعريفية، وحملات مشتركة مع المساعى الحثيثة نحو زيادة الطاقة الناقلة.

كان وزير السياحة دكتور هشام زعزوع، أعلن فى وقت سابق عن تسهيل إجراءات منح التأشيرات السياحية للصينيين، لافتا إلى أن الأجهزة المعنية وافقت على السماح بدخول الأفواج السياحية الصينية بالبلاد بموجب تأشيرة دخول اضطرارية visa upon arrival من ميناء الوصول شريطة القدوم بكفالة شركة سياحية وامتلاك نقود كافية.