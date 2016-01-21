«الصحة»: زيادة نسبة الأمونيا بسبب مياه المصارف وراء نفوق الأسماك بكفر الشيخ والبحيرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إعداد تقرير فني حول أسباب نفوق الأسماك بنهر النيل “فرع رشيد” أمام بعض القرى التابعة لمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، وكذلك التوصيات التي أقرتها لعدم تكرار مثل هذه المشكلة مرة أخرى .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التقرير أرجع نفوق الأسماك إلى زيادة نسبة “الأمونيا” في المياه مما يؤدي إلى نقص الأوكسجين الذائب بالمياه واختناق الأسماك ونفوقها، بالإضافة إلى أن رفع مياه مصرف الرهاوي بدون معالجة بما يحمله من ملوثات كيميائية وبيولوجية على النيل فرع رشيد والذي يقع عليه العديد من مآخذ عمليات مياه الشرب.

وأشار مجاهد، إلى أن الوزارة أوصت في التقرير الذي قامت بإعداده لمعرفة أسباب نفوق الأسماك بضرورة إزالة الأقفاص السمكية من المجاري المائية العذبة وذلك لمخالفتها للقوانين طبقاً للمادة 8 من القرار رقم 92/2013 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 48/1982.

كما أوصت بعدم السماح برفع مياه المصارف على مسطحات المياه العذبة إلا في حالة مطابقتها للمعايير الواردة بالمادة رقم 51 من القرار رقم 92/2013 بديل اللائحة التنفيذية للقانون 48/1982، وأوصت الوزارة أيضاً بضخ كميات إضافية في فرع رشيد لخفض الملوثات.

جدير بالذكر، أن مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ فور علمها بوجود أسماك نافقة بناحية “فوه” أمام فرع رشيد ببعض الأقفاص السمكية بتاريخ 6 يناير الجاري ، قام فريق من المديرية بالتوجه لعمل مسح صحي بالمنطقة التي بها نفوق أسماك وتم المرور على مأخذ محطة مياه الشرب بالمنطقة، وتم سحب 5 عينات من الأسماك النافقة وإرسالها إلى المعامل بكفر الشيخ وتبين من الفحص أنها غير مطابقة.

كما قام فريق من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة يوم 16 يناير الجاري بالتوجه لعمل مسح صحي بالمنطقة بناحية الشيخ زايد وحتى قرية العطف مركز المحمودية بفرع رشيد الموجود بها أسماك نافقة ، وتم المرور على محطتي مياه الشرب بسنباده والعطف وتم سحب عينات من مأخذ وطرد كل محطة ، كما تم سحب عينة من الأسماك النافقة وأرسلت العينات للتحليل بالمعامل المركزية.

وفي يوم 17 يناير الجاري، قام فريق من مديرية الصحة بالبحيرة، أيضًا بالتوجه لعمل مسح صحي على المحمودية وإدفينا, وتم سحب عينات من مأخذ وطرد محطتي مياه العطف وسنبادة بالمحمودية ومأخذ محطة إدفينا، وعدد 7 عينات مياه من الشبكات.