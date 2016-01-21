بالصور..المتحدث العسكرى: ضبط مخزنين للمواد المتفجرة والذخائر بوسط سيناء

قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، إنه فى إطار استمرار جهود القوات المسلحة فى أعمال التمشيط والمداهمة لمناطق تجمع البؤر والعناصر الإرهابية.. تمكنت إحدى الداوريات التابعة لقوات الجيش الثالث الميدانى وقوات حرس الحدود من ضبط مخزن خاص بالعناصر الإرهابية بمنطقة الأزارق جنوب شرق البرث بوسط سيناء حيث تم العثور بداخله على ( "7" بندقية آلية – "7" خزنة بندقية آلية – رشاش متعدد إف إن بلجيكى – "2" بندقية خرطوش – "818" طلقة مختلفة الأعيرة – "7" أفرول مموه - مجموعة من دوائر النسف وأدوات لتصنيع العبوات الناسفة – عدد "4" دراجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة العناصر الإرهابية ).

وأضاف المتحدث العسكرى: " تم ضبط ( كمية من المتفجرات بإجمالى وزن "100" كجم - عدد "4" قذائف إيجلا - عدد "5" بمبة هاون – عدد "2" دانة أر بى جى - عدد "2" عبوة ناسفة جاهزة للتفجير - مجموعة أعلام خاصة بالعناصر الإرهابية ) وذلك بمنطقة وادى جربة بجبل الخرم بوسط سيناء.. هذا وقد تم إحالة الواقعة والمضبوطات لجهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".



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