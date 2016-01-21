ماركا تكشف تفاصيل عقد بيل.. لا يحق لريال مدريد بيعه للإنجليز

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تفاصيل عقد جاريث بيل لاعب ريال مدريد الذي انتقل في صفقة قياسية عام 2013 من توتنام وسط تكهنات بالرقم الحقيقي الذي دفعه الملكي لانتدابه.

ونشرت الصحيفة جكيع بنود العقد الذي اتضح من خلاله أن ريال مدريد دفع مبلغ قدره 91 مليون و589 ألف و842 يورو لتوتنام للحصول على خدمات الويلزي.

واشترط توتنام في بنود العقد ألا يبيع ريال مدريد اللاعب لفريق إنجليزي حتى نهاية موسم 2018-2019، حتى لا يستفيد منه ناديا إنجليزيا بعد رحيله عن السبيرز.

وينص العقد أيضا على دفع ريال مدريد لمبلغ قدره 13 مليون يورو لتوتنام إذا باع اللاعب لفريق إنجليزي قبل 1 سبتمبر 2015 وهو أمر لم يحدث.

ويعتبر صاحب الـ26 عاما هو أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ ويأتي بعده زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل عام 2009 لريال مدريد من مانشستر يونايتد.