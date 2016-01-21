بالصور.. وكيل تعليم الشرقية يتفقد موقع مدرسة الدايدمون

تفقد محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، موقع إنشاء مدرسة قرية الدايدمون للتعليم الأساسى التابعة للإدارة فاقوس التعليمية، للوقوف على آخر الأعمال الإنشائية بها .

وأكد وكيل الوزارة، أن المدرسة ستعمل على حل مشكلة ارتفاع الكثافة بمدارس القرية الأخرى، كما أنه من المقرر أن توفر بها عدد من المعامل التربوية الحديثة و ملعب لممارسة الأنشطة، مضيفا أنه من المقرر دخولها الخدمة العام الدراسى الجديد .

وأضاف محمد حسام لليوم السابع، أن هذا العام دخلت 67 مدرسة الخدمة، ومن المقرر البدء فى إنشاء عدد من المدارس الأخرى حسب الخطة الموضوعة، لافتا أنه سيتم إنشاء صرح تعليمى فندقى كبير فى الزقازيق على مساحة 11 فدانا ناحية مدرسة الزراعة، يضم مدرسة فندقية ومرفق بها فندق 5 نجوم، وأخرى ثانوية للمتفوقين علميا، بالإضافة إلى مدرستى لغات من الروضة إلى الثانوى واحدة للبنين وأخرى للبنات.



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