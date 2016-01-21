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العثور على جثة سيدة بترعة الفاروقية فى أخميم سوهاج

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العثور على جثة سيدة بترعة الفاروقية فى أخميم سوهاج العثور على جثة سيدة بترعة الفاروقية فى أخميم سوهاج
يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم برئاسة الرائد على الصغير، رئيس مباحث المركز جهودهم من أجل كشف غموض العثور على جثة لسيدة فى العقد الرابع من العمر بترعة الفاروقية بناحية الكولة فى حالة تعفن ولم يتعرف عليها أحد من الأهالى.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بالعثور على جثة طافية بترعة الفاروقية دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وتبين من التحريات التى قادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وقادها العميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق بالعثور على جثة لسيدة "مجهولة الهوية " فـى العقد الرابع من العمر فـى حالة تعفن وتنبعث منها ‏روائح كريهة وفـى حالة انتفاخ كامل، ولم يتعرف عليها أحد من أهالى المنطقة، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، اتخذت كل إجراءات النشر عن الجثة بأوصافها، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وتحديد هوية المتوفاة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 341 إدارى المركز لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365