"حرَّك السكون" أول مبادرة فى مصر والشرق الأوسط عن سرطان الثدى الانتشارى

لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط، تطلق المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى مبادرة تحمل اسم "حرَّك السكون" والتى تتناول طرحا كاملا عن مرض سرطان الثدى الانتشارى من الجانب العلاجى والاجتماعى والنفسى والإعلامى والبحثى، وذلك يرجع إلى اكتشاف مرض سرطان الثدى فى مراحل متأخرة مما يؤدى إلى انتشار الخلايا السرطانية فى أماكن أخرى فى الجسم.

يقول الدكتور "محمد شعلان" أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام جامعة القاهرة ورئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى، "مبادرة "حرَّك السكون" تهدف لإلقاء الضوء على هذه المرحلة من المرض التى تقلل من فرص المريضة فى النجاة بالإضافة إلى لفت أنظار المجتمع، وعلى رأسهم المعنيين فى الجهات العلاجية والصحية.

ستنظم المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى حوارا مجتمعيا يوم السبت الموافق 30 يناير فى التاسعة صباحا بفندق الماريوت بالزمالك، ويتناول اليوم عرض عدة موضوعات للطرح والمناقشة عن أحدث مستجدات العلاج والتجارب الدوائية وفاعليتها فى علاج سرطان الثدى الانتشاري، بالإضافة إلى قياس معدل توفير الرعاية الصحية من قبل الدولة والعلاج على نفقتها.

يتضمن اليوم عرض تجارب حية من مريضات بسرطان الثدى الانتشارى عن أهم مشاكلهن ومطالبهن وذلك ضمن حضور كوكبة كبيرة من أطباء علاج الأورام وممثلين من وسائل الإعلام المختلفة وشخصيات عامة.