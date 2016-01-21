نصف مليون فتاة بأمريكا تعرضن لخطر الختان بسبب الهجرة المتزايدة

كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc عن ارتفاع معدلات ختان الإناث فى الولايات المتحدة الامريكية ما يعد مفاجأة حيث لا تتوافق هذه العادة مع طبيعة الشعب الأمريكى.

ونشر الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقريرا أكد فيه ارتفاع معدلات الختان فى الولايات المتحدة نتيجة للارتفاع السريع فى أعداد المهاجرين اليها والذين ساعدوا فى انتشار هذه الممارسات غير القانونية.

وأوضح تقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن معدلات تعرض الفتيات للختان ارتفعت أكثر ثلاث مرات عن التقديرات التى تم رصدها فى 1990، حيث تعرض وقتها 168 ألف فتاة لخطر الختان.

وحسب التقرير فإن هذه الممارسات غير القانونية أكثر شيوعا فى أفريقيا وبعض دول جنوب آسيا والشرق الأوسط، أن ارتفاع معدلات الختان فى الولايات المتحدة، نتيجة للنمو السريع فى عدد المهاجرين من بلدان تمارس هذه العادة إلى الولايات المتحدة.

وتضمن التقرير: قدرت منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب إلى 3 ملايين فتاة يخضعن للختان كل عام، فى جميع أنحاء العالم، ومع ذلك لا يوجد حتى الآن مصادر موثوقه من البيانات عن عدد من سكان الولايات المتحدة الذين خضعوا لهذا الإجراء غير القانونى، ولكن حاول بعض المهاجرين الحفاظ على ممارستهم بعد انتقالهم إلى الولايات المتحدة إما من خلال القطع المحلى"الشفرة" أو إرسالهم إلى موطنهم الأصلى فى أجازة تسمى "إجازة القطع".

وأوضح التقرير أن فى الفترة من 1990 وحتى 2012، ارتفع العدد الإجمالى للنساء والفتيات فى الولايات المتحدة اللاتى تعرضن لخطر الختان إلى 224%، أى من 168 ألفا إلى 545 ألفا حيث كان المهاجرون من مصر وإثيوبيا والصومال، الأكثر عرضة لخطر الختان.