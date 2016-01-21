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الأمن العام يضبط 111 قطعة سلاح نارى فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

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الأمن العام يضبط 111 قطعة سلاح نارى فى حملات أمنية خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 111 قطعة سلاح نارى فى حملات أمنية خلال 24 ساعة
وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، حملات أمنية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقوات الأمن المركزى، لملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 111 قطعة سلاح نارى، و156 قطعة سلاح أبيض، و220 قضية مخدرات، و2 تشكيل عصابى، و4 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه.

كما تم ضبط سجين هارب من السجون العمومية، و72 متهما مطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 25628 حكم قضائى متنوع، وإعادة 3 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 413 دراجة نارية مخالفة.

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