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ضبط 26 طن دقيق بلدى غير مطابق للمواصفات بمركز دار السلام فى سوهاج

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ضبط 26 طن دقيق بلدى غير مطابق للمواصفات بمركز دار السلام فى سوهاج ضبط 26 طن دقيق بلدى غير مطابق للمواصفات بمركز دار السلام فى سوهاج
شنت مباحث بمديرية أمن سوهاج، حملة تموينية مكبرة بدائرة المديرية قادها العقيد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث التموين، بإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وأسفرت الحملة عن ضبط 18 قضية تموينية.

صرح بذلك العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية بسوهاج، مشيرا إلى أن الحملة تأتى فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بضرورة مكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصى ‏رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية ومكافحة فساد الأغذية والسلع مجهولة المصدر، حيث تم ضبط "باسم . ع م" 37 سنة صاحب مستودع دقيق ويقيم دائرة مركز دار السلام لحيازته وعرض دقيق بلدى خاص ‏بالمخابز البلدية غير مطابق للمواصفات بلغت جملته "26" طنا، تحرر عن ذلك المحضر رقم ‏‏419 جنح مركز دار السلام لسنة 2016. ‏

وتم ضبط "السيد . أ . م أ" 40 سنة صاحب سوبر ماركت ويقيم دائرة مركز المراغة لحيازته سلعا غذائية منتهية الصلاحية ‏وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط "2" كيس كفتة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 949 جنح مركز المراغة ‏لسنة 2016. ‏

كمـــا تـــم ضبــــط "7" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و3" قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضيتين عدم الالتزام بمواعيد تشغيل المخبز، وقضية عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، وقضية عدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق بالمخبز، وقضية غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، وقضية امتناع عن بيع خبز للمواطنين.‏

تم تحرير المحاضر اللازمة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصر 365

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