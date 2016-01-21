أمن الجيزة يحدد هوية المتهمين بحيازة متفجرات داخل مزرعة فى البدرشين

أكد مصدر أمنى أن أجهزة الأمن حددت هوية المتهمين باستئجار مزرعة بمنطقة البدرشين، عثر بداخلها على قنابل ومتفجرات وأسلحة معدة لذكرى ثورة 25 يناير، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن العناصر الإرهابية اتخذت من منطقة البدرشيبن نقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الجيش والشرطة، وتصنيع العبوات التى تستهدف سيارات الشرطة بمحافظتى الجيزة والقاهرة.

وأكد المصدر أن المتهمين اتخذوا من المزرعة المضبوطة وكراً لممارسة أعمالهم الإرهابية، بالتزامن مع ذكرى الثورة، وأن المتهمين لم يتواجدوا بالمزرعة أثناء مداهمة قوات الأمن والعثور على العبوات والقنابل الموجودة بداخله، مضيفاً أن أعداد الخلية التى تم تحديد هويتهم هم 10 أشخاص مقيمون فى منطقة البدرشين والمرج وعين شمس.

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