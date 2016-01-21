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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

>اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم /الخميس/ باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر من داخل الأقصى إن عددا من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد المبارك، تحت حراسة قوات شرطة الاحتلال، فيما شهد المسجد تواجدا للمصلين والمرابطين فى باحاته الذين تصدوا بدورهم لاقتحامات المستوطنين وأجبروهم على المغادرة.

ويشهد المسجد الأقصى - بشكل يومى - سلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وسط تضييق الخناق على المصلين، وخاصة النساء فى محاولة لتطبيق واقع التقسيم الزمانى والمكانى للمسجد.
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مصر 365