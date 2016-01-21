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متحدث باسم سلاح الجو الليبى: استهدفنا أكبر غرفة عمليات للإرهابيين ببنغازى

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متحدث باسم سلاح الجو الليبى: استهدفنا أكبر غرفة عمليات للإرهابيين ببنغازى متحدث باسم سلاح الجو الليبى: استهدفنا أكبر غرفة عمليات للإرهابيين ببنغازى

>أكد الناطق باسم سلاح الجو الليبى ناصر الحاسى أن القوات الجوية استهدفت أكبر غرفة عمليات للإرهابيين قرب الكتيبة 319 بمدينة بنغازي، وكبدتهم خسائر كبيرة.

وأضاف الحاسى - فى تصريح صحفى اليوم - أن طائرات سلاح الجو هاجمت تجمعات ومواقع للارهابيين فى الليثى والصابرى وسوق الحوت والمحور الغربي.

كما أكد أن سلاح الجو ينفذ ضربات جوية متعددة فى كل محاور القتال، لافتا إلى أنه منذ يوم /الثلاثاء/ الماضى والطلعات القتالية لم تتوقف ليلا ونهارا لاستهداف المجموعات الإرهابية.
>وأوضح أنه تم تنفيذ ضربات ضد المجموعات الإرهابية فى مدينة درنة، مشددا على أن سلاح الجو لن يتهاون وسيواصل عملياته ضد الإرهاب.

يشار إلى أن الناطق باسم سلاح الجو الليبى ناصر الحاسى أصيب أمس الأول جراء محاولة استهدافه من قبل قناص خلال زيارته لمحور سوق الحوت بميدان الشجرة.
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