جيش الاحتلال الإسرائيلى ينشر بطاريات مدفعية على حدود غزة

>نشر جيش الاحتلال الإسرائيلى بطاريات المدفعية على طول الحدود مع قطاع غزة وذلك فى أعقاب عملية تفجير عبوة ناسفة على الحدود شمال غزة الأسبوع الماضى.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت " اليوم (الخميس) أن الجيش الإسرائيلى نشر تعزيزات عسكرية من ضمنها بطاريات للمدفعية فى محيط قطاع غزة وأن نشر تلك البطاريات جاء بعد مرور أسبوع على إطلاق النار نحو فلسطينيين حاولوا زرع عبوات ناسفة قرب السياج الحدودى الفاصل شمالى القطاع.

وأشارت إلى أن الدبابات تتمركز على مقربة من الحدود مع غزة وسيكون بمقدورها الرد بإطلاق قذائف مدفعيتها نحو أراضى مفتوحة فى قطاع غزة. لافتة إلى أن المدفعية الثقيلة تم استخدامها خلال الحرب الأخيرة على غزة فى صيف 2014.

وتضم البطاريات عدة دبابات بمدفعيه ثقيلة تم نشرها على امتداد الحدود شمالى قطاع غزة بهدف الرد بأسرع وقت على أى إطلاق نار من جانب الفلسطينيين.

>وبدوره، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلى إن الحديث لا يدور عن تعزيز لقوات الجيش فى محيط قطاع غزوة وانما مجرد تحريك للمدفعية الثقيلة.

وكانت طائرة استطلاع إسرائيلية قصفت يوم الأربعاء الماضى خلية فلسطينية كانت تحاول زرع عبوات ناسفة شمالى قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد مقاوم وإصابة ثلاثة آخرين.

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