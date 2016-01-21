عمليات بغداد: مقتل 19 من "داعش" فى الأنبار والعاصمة العراقية

>قتلت قوات تابعة لقيادة "عمليات بغداد" 19 من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى فى الأنبار والعاصمة العراقية .

وذكر بيان لقيادة "عمليات بغداد" اليوم الخميس أن القوات واصلت العملية العسكرية جنوبى الفلوجة والثرثار بالأنبار قتلت 16 إرهابيا، وعالجت 20 عبوة ناسفة، ودمرت سيارة مزودة برشاش أحادى فى مناطق الكرمة وناظم التقسيم.

كما تمكنت قوة من الفوج الخامس فى اللواء (35) من تدمير سيارة مزودة برشاش أحادى وقتلت 3 إرهابيين كانوا بداخلها، وفككت عبوتين ناسفتين فى منطقتى بستان الشاوى والفحامة فى اليوسفية، وضبط أسلحة وعتاد ومتفجرات فى أحد البساتين بمنطقة العبايجى فى بغداد.

على صعيد آخر، صرح المتحدث باسم عمليات بغداد العميد سعد معن بأنه تم اعتقال امرأتين حاولتا تهريب وثائق رسمية وهواتف محمولة فى معبر "بزيبز" غربى بغداد.

وقال معن- فى تصريح صحفي- ان قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية واستخبارات بغداد ومن خلال التفتيش ألقت القبض على امرأتين فى معبر بزيبز وأحبطت محاولة تهريب 100 هوية أحول مدنية و100 طوابع فسفورية و110 بطاقات شهادة الجنسية العراقية فارغة من المعلومات.. وأشار إلى أنه تم تحويل المتهمتين والمضبواط إلى جهات التحقيق بقسم جنوبى الكرخ فى بغداد.

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