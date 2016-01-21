«بوكاتينو»: «كين» من أفضل مهاجمى العالم

استبعد ماوريسيو بوكاتينو، المدير الفنى لفريق «توتنهام هوتسبرز» الإنجليزي لكرة القدم، ضم مهاجم فى موسم الانتقالات الحالي، ووصف مهاجم الفريق هاري كين، بأنه أحد أفضل مهاجمى العالم.

وقال في تصريحات اليوم إنه فى حالة ضم مهاجم آخر لمساعدة كين فيجب أن يكون مناسباً لطريقة أداء الفريق اللندنى، خشية أن يؤدى خلاف ذلك إلى اعاقة منظومة الأداء.

وأوضح أنه يضع فى الاعتبار عدة خيارات لضم احدهم، عندما يحين الاوان لتدعيم خط هجوم الفريق.

وسجل كين 31 هدفا لفريق السبيرز فى كل البطولات الموسم الماضى، وحتى الآن سجل 15 هدفاً فى 29 مباراة الموسم الحالى.