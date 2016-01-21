15 سنة لطالب حقوق و5سنوات لـ3متهمين و3سنوات لمتهمين فى قضية قتل

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد رضا عبد الوهاب وعضوية المستشارين عبد العاطى شعلة وعطية مبروك مطر وعمرو صلاح الدين وأمانة سر عزت خليل وإبراهيم مشعل، بمعاقبة طالب بكلية الحقوق وشهرته "كفتة" بالسجن المشدد 15سنة ومعاقبة 3 أخرين بالسجن 5 سنوات والسجن 3 سنوات لمتهمين أخرين فى قضية قتل بمدينة طنطا فى القضية رقم 9195 لسنة 2013 جنايات قسم أول طنطا والمقيدة برقم 364 كلى غرب طنطا لسنة 2013.

ترجع الواقعة إلى شهر نوفمبر 2012 بقيام كل من "محمود.ا.س" وشهرته "محمود كفتة" – 23 سنة طالب بكلية الحقوق، "وليد.إ.م" وشهرته" وليد عسكر" – 24 سنة طالب بمعهد فنون مسرحية، "إبراهيم .ح.ا" هارب، و" محمد .ا.س" هارب وشهرته "محمد كفتة"، "زين .ا.س" – وشهرته "حمادة كودافين" "هارب" 44 سنة، "محمد.إ.ا"، "هارب" بقتل المجنى عليه "إبراهيم .إ.أ" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن أطلقوا النار عليه وأصابوه بطلق نارى بالرقبة ولقى مصرعه فى الحال لخلافات على سرقة محمول.

وقدمت النيابة العامة لهيئة المحكمة قائمة بأدلة الثبوت بشهادة الشهود بأنه حدثت جريمة القتل لخلافات سابقة بين المتهم الأول وبين صاحب محل أحذية "الشاهد الأول"، حيث فوجئ الأخير بقدوم المتهم الأول لمنزله برفقة المتهمين الثانى والثالث والرابع واستدرج المتهم الثانى الشاهد من منزله وقيد حركته بمساعدة المتهم الثالث وعاجله المتهم الأول بطعنه بمطواة محدثين إصابته برقبته وفور تدخل شقيق زوجته لإنقاذه أطلق المتهم الأول عيار نارى صوبه من فرد خرطوش أعطاه له المتهم الثانى، مما أدى لوفاته قاصدين قتلهما.

وجاء فى أمر إحالة المتهمين للجنايات قام المتهمون الأول والثانى والثالث والرابع بقتل المجنى عليه "إبراهيم.ا.ا" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لذلك الغرض سلاح نارى"فرد خرطوش" وتوجهوا لمنزله حاملين السلاح المستخدم واستدرجوا المجنى عليه، وأطلقوا النار عليه ولقى مصرعه فى الحال أثناء تواجد المتهمين الثالث والرابع على مكان الواقعة للشد من أذر المتهمين وشرعوا فى قتل المجنى عليه" زين.ا. م" عمدا مع سبق الإصرار وطعنوه بمطواة فى رقبته فأحدثوا إصابته، وإحراز المتهم الأول والثانى والثالث والرابع على سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص وأسلحة بيضاء "مطاوى وسيوف".

واستمعت المحكمة لأقوال الرائد عمرو الطوخى حول الواقعة وأكدت تحريات المباحث إحراز المتهمين أسلحة نارية وبيضاء وأن المتهم الأول مسجل شقى خطر فئة "ج" برقم 2075 /13، وسبق اتهامه فى 6 قضايا "مخدرات – اتلاف – ضرب – سلاح نارى" كما استمعت المحكمة لأقوال الشهود وتقرير الطب الشرعى والذى جاء فيه إصابة المجنى عليه بطلق نارى بالرقبة، مما أدى لوفاته وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة الثانى والثالث والرابع بالسجن 5سنوات والسجن 3 سنوات للمتهمين الخامس والسادس.