ضبط 8 قطع سلاح نارى وإعدام 58 كلبا ضالا بالمنيا

شنت مديرية أمن المنيا حملة مكبرة اليوم، لضبط الخارجين عن القانون والأسلحة غير المرخصة، أسفرت عن ضبط 8 قطع سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن بندقية آلية ومسدس و3 فرد خرطوش و3 بنادق خرطوش.

كما تمكنت الحملة من ضبط 8 متهمين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا جنائية متنوعة منها سرقة بالإكراه وشروع فى القتل، فيما أسفرت نتائج الحملة عن تحرير محاضر مخالفات متنوعة ومنها إعدام 58 كلبا ضالا بمختلف مراكز المحافظة، وتحرير 57 قضية تموينية متنوعة من سلع فاسدة وعدم إعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وخبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 1883 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 28 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية .