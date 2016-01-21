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مصدر بـ"أمن الجيزة": خليه إرهابية بالقاهرة وراء كشف مخزن متفجرات البدرشين

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مصدر بـ"أمن الجيزة": خليه إرهابية بالقاهرة وراء كشف مخزن متفجرات البدرشين مصدر بـ"أمن الجيزة": خليه إرهابية بالقاهرة وراء كشف مخزن متفجرات البدرشين
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن مخزن المتفجرات الذى تم ضبطه بمزرعة دواجن بالبدرشين، تم الكشف عنه عقب نجاح مديرية أمن القاهرة فى ضبط خلية إرهابية متورطة فى عدد من العمليات التخريبية فى الأونة الأخيرة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن عناصر الخلية الإرهابية أرشدوا عن المخزن، وتم مداهمة المزرعة، والعثور على 15 قنبلة معدة للتفجير، بالإضافة إلى مواد خام تستخدم فى تصنيع القنابل وأجهزة "تايمر" وهواتف محمولة.

وذكر المصدر أن خبراء المفرقعات انتقلوا إلى محل الواقعة، وتم إبطال مفعول القنابل والتحفظ على المخزن، كما شكل اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لضبط المتهمين.


>- أمن الجيزة يضبط مخزن مواد متفجرة داخل مزرعة دواجن فى البدرشين

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