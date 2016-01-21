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الإكثار من المخللات والمشروبات الحمضية خطر يهدد أسنانك

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الإكثار من المخللات والمشروبات الحمضية خطر يهدد أسنانك الإكثار من المخللات والمشروبات الحمضية خطر يهدد أسنانك
كشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، عن بعض الأطعمة التى تمثل خطرا على صحة الأسنان، ومن الضرورى الابتعاد عنها ومن ضمنها:

1- تناول الحلوى، خاصة الحلويات الصلبة التى بها الكثير من السكر، والتى تعد الأسوأ لصحة الأسنان، وتتسبب فى تسوسها، عند التصاقها على سطح الأسنان، كما ينتج عنها شقوق تتكاثر بها المزيد من البكتيريا والتى تعد من العوامل المساعدة على زيادة التسوس.
>2- حسبما جاء فى التقرير، من الأطعمة التى تمثل خطورة على الأسنان تناول الشاى والقهوة، حيث تتسبب أحماض التانيك التى تتواجد فى القهوة وبعض أنواع الشاى، إلى تغير لون مينا الأسنان إلى اللون البنى.
>3- تناول المخللات: على الرغم من أن المخللات لذيذة وتناولها مع كل وجبة يعطى نكهة للطعام، لكن وجد أن الجمع بين الخل فائق الحمضيات والسكريات ينتج عنه تآكل فى مينا الأسنان.
>4- الإكثار من الفاكهة والمشروبات الحمضية، كالليمون والجريب فروت، فهى محملة بحامض الستريك الذى يسبب تآكل بمينا الأسنان وتسوسها.
>5- تناول المشروبات الغازية التى تحتوى على الصودا، فهى مزيج من السكر والأحماض والكربونات التى تعد سيئة جدا للأسنان وتؤدى إلى تآكلها وتسوسها.

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مصر 365