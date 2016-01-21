جامعة المنصورة تخصص 13 مليون جنيه لصيانة المدن الجامعية

أعلن الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، عن تخصيص 13 مليون جنيه لتطوير مباني المدن الجامعية؛ لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة والطالبات تيسيرا عليهم.

وتشمل عملية التطوير، عمل إحلال وتجديد لثلاث مبانى بمدينة “جيهان” للبنات والتي تستوعب 1500 طالبة، وسيتم الانتهاء منها مع نهاية العام الدراسى، كما ستتم أعمال الصيانة والتجديدات في المدن الجامعية خلال إجازة نصف العام الدراسى، وتشمل صيانة الغرف وتطوير وصيانة الحمامات .

وفي مجال تطوير الوجبات الغذائية، سيتم الاستعانة بعدد من الطباخين على مستوى عالى لتقديم وجبات غذائية على أفضل مستوى ومطابق لمعايير الجودة، كما سيتم تعديل وجبة يوم الجمعة بناءًا على رغبة الطلبة والطالبات.

وتخضع الوجبات لإشراف عدد من الأطباء البيطريين، ولجان الفحص والاشراف على الوجبات المقدمة للطلاب، تحت إشراف مدير عام المدن الجامعية.