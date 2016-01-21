تيار الاستقلال يتقدم بمشروع قانون جديد للخدمة المدنية ويدعو لحوارٍ مجتمعي

أكد تيار الاستقلال، برئاسة المستشار أحمد الفضالي، أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد للخدمة المدنية، يتلافى سلبيات القانون الذي تم رفضه من قِبل مجلس النواب.

ووجه التيار، في بيان صادر عنه اليوم الميس، دعوة لكافة القوى النقابية والعمالية والسياسية لتبني حوار مجتمعي، لمناقشة سلبيات القانون قبل أن يتم طرح مقترح بمشروع قانون جديد على المجلس.

وقال “الفضالي”:” إن قانون الخدمة المدنية يهدف بالأساس إلى إصلاح الهيكل الإداري للدولة، وإعطاء كل ذي حق حقه، عبر القضاء على البيروقراطية والروتين”، مؤكدًا أن رفض القانون من قِبل النواب سببه وجود عدد من المواد التي تحتاج إلى التعديل، متعهدًا بتلافي كل تلك الأخطاء في المشروع الجديد.

واستطرد رئيس التيار، قائلًا: “إن مشروع القانون الجديد ضروري في ظل التحديات التنموية الهائلة التي تواجهها مصر حاليًا، والسعي الحثيث من قِبل الدولة لجذب الاستثمارات، والتي تتطلب المزيد من المرونة والتيسير من قِبل الموظفين”.